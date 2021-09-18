Двоє поранених бійців ООС та сім обстрілів РФ — доба на фронті

https://racurs.ua/ua/n160349-dvoie-poranenyh-biyciv-oos-ta-sim-obstriliv-rf-doba-na-fronti.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває. Впродовж минулої доби, 17 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму «тиші».

Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали вогнепальні осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох — задовільний, — повідомляє 18 вересня прес-центр штабу ООС в Фейсбук.

Як зазначається, на обстріли окупанта захисники України відкривали вогонь у відповідь.

Загалом вчора армія РФ обстрілювала позиції Збройних сил України поблизу населеного пункту Піски з мінометів 120 калібру. Також вогонь вівся в напрямку Павлополя, Катеринівки та Зайцевого з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окрім цього біля Зайцевого російські найманці здійснили дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.

На Луганщині бійці ООС зафіксували проліт ворожого безпілотника типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

Про дії збройних формувань Росії Київ повідомив представників ОБСЄ.