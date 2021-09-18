Двое раненых бойцов ООС и семь обстрелов РФ - сутки на фронте

https://racurs.ua/n160349-dvoe-ranenyh-boycov-oos-i-sem-obstrelov-rf-sutki-na-fronte.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается. В течение прошлых суток, 17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано семь нарушений режима «тишины».

Вследствие вражеского огня два военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих — удовлетворительное, — сообщает 18 сентября пресс-центр штаба ООС в Фейсбук.

Как отмечается, на обстрелы оккупанта защитники Украины открывали ответный огонь.

Вчера армия РФ обстреливала позиции Вооруженных сил Украины близ населенного пункта Пески из минометов 120 калибра. Также огонь велся в направлении Павлополя, Катериновки и Зайцево из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, у Зайцево российские наемники совершили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

На Луганщине бойцы ООС также зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

О действиях вооруженных формирований России Киев сообщил представителям ОБСЕ.