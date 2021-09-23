Скачок COVID-инфицирований зафиксировали в Украине. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n160579-skachok-covid-inficirovaniy-zafiksirovali-v-ukraine-infografika.html

Ракурс

Распространение коронавируса в Украине набирает обороты — за 22 сентября в Украине было зафиксировано 7 тыс. 866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 667 детей и 175 медработников. В больницы за сутки попали 2 тыс. 70 человек, а 123 больных умерли. Преодолеть коронавирус сумели 2 тыс. 305 человек. За минувшие сутки методами ПЦР, ИФА и экспресс-тестами протестировали почти 85 тыс. человек. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Наибольшие вспышки «ковида» за минувшие сутки обнаружили в Харьковской (839 больных), Львовской (685 зараженных), Донецкой (520 инфицированных), Киеве (467 больных) и Днепропетровской (456 зараженных) областях.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 тыс. 370 тыс. 425 человек, а выздоровели 2 млн 237 тыс. 973 человека. Умерли от болезни 55 тыс. 284 больных.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что сейчас более 99% летальных исходов от коронавирусной инфекции COVID-19 приходится на невакцинированных граждан.