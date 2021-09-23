Коронавирус поразил легкие 5-летней девочки – ее спасают врачи во Львове. Фото: УНН

https://racurs.ua/n160609-koronavirus-porazil-legkie-5-letney-devochki-ee-spasaut-vrachi-vo-lvove.html

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Коронавирус в Украине вспыхнул с новой силой. Во Львове в детской клинической больнице «Охматдит» спасают 5-летнюю девочку, которая имеет 80% поражения легких.

Сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Всего в отделении лечат 13 детей с коронавирусом. Об этом сообщили на странице медучреждения в Facebook.

По словам врачей, девочку госпитализировали несколько дней назад. Сначала подозревали простуду — у ребенка были кашель, насморк и повышенная температура. Когда за три дня состояние девочки ухудшилось, ее повезли во Львов.

Маленькая пациентка имеет двустороннюю пневмонию и синдром острого респираторного расстройства. Ее подключили к аппарату ИВЛ. Врачи делают все возможное, чтобы спасти девочку, но прогнозов пока не дают.

Напомним, распространение коронавируса в Украине набирает обороты — за 22 сентября в Украине было зафиксировано 7 тыс. 866 новых подтвержденных случаев болезни COVID-19.