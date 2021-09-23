Когда карантин в Украине могут отменить, рассказал Ляшко. Фото: news.dtkt.ua

https://racurs.ua/n160614-kogda-karantin-v-ukraine-mogut-otmenit-rasskazal-lyashko.html

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Карантин в Украине усилили из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. Эпидемия будет преодолена после окончания разработки лекарств против COVID-19.

После этого о болезни можно будет забыть и вспоминать о ней «только в фильмах». Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на форуме «Креативная Украина».

Он напомнил о важности вакцинации, которая защищает от тяжелого течения болезни. По словам министра, в Великобритании и Дании благодаря массовым прививкам проблемы карантинных ограничений уже почти не существует.

Все зависит от вас: вакцинуемось к Новому году и весной можем спокойно жить без карантина, — сказал Ляшко.



Сейчас в Украине более 10 млн доз вакцины, еще по меньшей мере 17 млн ​​доз законтрактовано, а 3 млн должны передать бесплатно. Глава Минздрава напомнил, что на данный момент 92% госпитализированных с COVID-19 украинцев — невакцинированные, также 99,2% умерших летом тоже не имели прививок.

Напомним, распространение коронавируса в Украине набирает обороты — за 22 сентября в Украине было зафиксировано 7 тыс. 866 новых подтвержденных случаев болезни COVID-19.