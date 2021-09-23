Volvo не будет использовать натуральную кожу в электромобилях

В электромобилях Volvo не будут использовать натуральную кожу, фото: Motor

https://racurs.ua/n160613-volvo-ne-budet-ispolzovat-naturalnuu-koju-v-elektromobilyah.html

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Volvo, известная шведская компания-автопроизводитель, планирует отказаться от использования натуральной кожи в салонах своих электромобилей.

Такое решение компания объясняет привязанностью к морально-этическим принципам защиты живой природы, а также стремлением к сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, сообщает издание Motor.

Дело в том, что сегодня на животноводство приходится 14% выбросов парниковых газов, а расширение пастбищ представляет угрозу для лесов.

Так, согласно планам компании, к 2025 году в новых моделях Volvo Cars будет 25% материалов, состоящих из переработанного и биологического сырья.

Кроме того, Volvo намерено к 2025 году оставить среди своих поставщиков только те компании, которые в своей работе используют возобновляемые источники энергии.

К 2030 году Volvo планирует перейти на выпуск только электромобилей, все из которых будут без отделки натуральной кожей. Ожидается, что первым таким автомобилем станет купе-кроссовер C40 Recharge.

К 2040 году Volvo Cars планирует перейти на использование вместо кожаной отделки на альтернативы, среди которых разработанный Volvo новый материал Nordico, представляющий собой сочетание синтетического текстиля, полученного путем переработки пластиковых бутылок, биоматериалов из экологически чистых лесов Швеции и Финляндии, а также пробкового дерева — отходов виноделия.

В то же время интерьеры автомобилей, работающих на ископаемом топливе, по-прежнему будут обшивать кожей, изготовленной на шотландской фабрике Bridge of Weir.

Напомним, ученые недавно опровергли популярный миф об электромобилях.

Источник: Motor