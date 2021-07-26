Популярный миф об электромобилях опровергли эксперты

Электрокар. Фото: istock

https://racurs.ua/n157929-populyarnyy-mif-ob-elektromobilyah-oprovergli-eksperty.html

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Электромобили оказались действительно менее вредными, чем авто на двигателе внутреннего сгорания.

Исследователи некоммерческой организации по анализу влияния авто на экологию развеяли миф о том, что электрокары загрязняют окружающую среду не меньше, чем традиционные машины. Об этом говорится в опубликованном отчете Международного совета по экологически чистому транспорту (ICCT).

В отчете специалистов оценили объемы выбросов от популярных электромобилей среднего размера, зарегистрированных в 2021 году в США, Европе, Индии и Китае. На эти страны приходится 70% глобальных продаж машин с электроприводом.

Исследование показало, что в Европе выбросы электромобилей за весь срок службы на 66−69% ниже, чем у автомобилей, потребляющих топливо. В США за аналогичный период электрокары должны произвести на 60−68% выбросов меньше, в Китае — на 37−45%, в Индии — на 19−34%. Сниженные показатели в Азии связаны с тем, что в этих странах добыча электроэнергии преимущественно основана на сжигании угля.

Авторы отчета заявили, что электрокар однозначно экологичнее традиционного автомобиля. Также в материале говорится, что в случае машин на электротяге есть возможность дополнительно снизить выброс углерода при правильной утилизации выработанных батарей.

Напомним, ранее мы сообщали, что Ferrari, известный итальянский автопроизводитель спорткаров, готовится выпустить свою «зеленую» модель с электрическим двигателем. Новая модель уже находится на этапе разработки.