Популярний міф про електромобілі спростували. Фото: istock

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Ракурс

Електромобілі виявилися дійсно менш шкідливими, ніж авто на двигуні внутрішнього згоряння.

Дослідники некомерційної організації з аналізу впливу авто на екологію розвіяли міф про те, що електрокари забруднюють навколишнє середовище не менше, ніж традиційні автівки. Про це йдеться в опублікованому звіті Міжнародної ради з екологічно чистого транспорту (ICCT).

У звіті фахівців оцінили обсяги викидів від популярних електромобілів середнього розміру, зареєстрованих у 2021 році в США, Європі, Індії та Китаї. На ці країни припадає 70% світових продажів машин з електроприводом.

Дослідження показало, що в Європі викиди електромобілів за весь термін служби на 66−69% нижче, ніж в автомобілів, які споживають паливо. У США за аналогічний період електрокари повинні зробити на 60−68% викидів менше, у Китаї — на 37−45%, в Індії — на 19−34%. Знижені показники в Азії пов’язані з тим, що в цих країнах видобуток електроенергії переважно заснований на спалюванні вугілля.

Автори звіту заявили, що електрокар однозначно екологічніший за традиційний автомобіль. Також у матеріалі йдеться, що за наявності машин на електротязі є можливість додатково знизити викид вуглецю за правильної утилізації батарей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ferrari, відомий італійський автовиробник спорткарів, готується випустити свою «зелену» модель з електричним двигуном. Нова модель уже перебуває на етапі розробки.