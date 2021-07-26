Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Греції невідомі вбили тюленя-талісмана острова Алонісос, фото: Virgo-inis

Тюленя-талісмана грецького острова вбили невідомі (ФОТО)

26 лип 2021, 13:51
999

У Греції невідомі особи на охоронюваній території грецького острова Алонісос вбили тюленя-монаха на кличку Костіс. Він вважався «талісманом» цього острова через свою комунікабельність.

Тепер зловмисників розшукує поліція. Про це повідомляється на сторінці у Фейсбуці Грецької спільноти з вивчення й охорони тюленів-монахів (MOM).

Невинний і нічого не підозрюючий тюлень був розстріляний з близької відстані з гарпуна, який мав великий спис саме для цієї мети, — наголошується в повідомленні.

На думку експертів МОМ, схоже, що вбивство тварини було умисним вчинком, а не реакцією людини, яку міг несподівано налякати Костіс.

Костіс жив у Національному морському парку Алонісос на Північних Спорадах — найбільшою подібній природоохоронній території в Європі.

У Греції невідомі вбили тюленя-талісмана острова Алонісос, фото: соціальні мережі


У Греції невідомі вбили тюленя-талісмана острова Алонісос, фото: MOM

Нагадаємо, у NASA в лютому 2019 року піддали евтаназії 27 лабораторних мавп.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів