У Греції невідомі вбили тюленя-талісмана острова Алонісос, фото: Virgo-inis

https://racurs.ua/ua/n157928-tulenya-talismana-greckogo-ostrova-vbyly-nevidomi-foto.html

Ракурс

У Греції невідомі особи на охоронюваній території грецького острова Алонісос вбили тюленя-монаха на кличку Костіс. Він вважався «талісманом» цього острова через свою комунікабельність.

Тепер зловмисників розшукує поліція. Про це повідомляється на сторінці у Фейсбуці Грецької спільноти з вивчення й охорони тюленів-монахів (MOM).

Невинний і нічого не підозрюючий тюлень був розстріляний з близької відстані з гарпуна, який мав великий спис саме для цієї мети, — наголошується в повідомленні.

На думку експертів МОМ, схоже, що вбивство тварини було умисним вчинком, а не реакцією людини, яку міг несподівано налякати Костіс.

Костіс жив у Національному морському парку Алонісос на Північних Спорадах — найбільшою подібній природоохоронній території в Європі.

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