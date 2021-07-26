Тюленя-талисмана греческого острова убили неизвестные (ФОТО)https://racurs.ua/n157928-tulenya-talismana-grecheskogo-ostrova-ubili-neizvestnye-foto.htmlРакурс
В Греции неизвестные лица на охраняемой территории греческого острова Алонисос убили тюленя-монаха по кличке Костис. Он считался «талисманом» этого острова из-за своей коммуникабельности.
Теперь злоумышленников разыскивает полиция. Об этом сообщается на странице в Фейсбуке Греческой сообщества по изучению и охране тюленей-монахов (MOM).
Невинный и ничего не подозревающий тюлень был расстрелян с близкого расстояния из гарпуна, который имел большой копье именно для этой цели, — подчеркивается в сообщении.
По мнению экспертов МОМ, похоже, что убийство животного было умышленным поступком, а не реакцией человека, которго мог неожиданно напугать Костис.
Костис жил в Национальном морском парке Алонисос на Северных Спорадах — самой большой подобной природоохранной территории в Европе.
Напомним, в NASA в феврале 2019 года подвергли эвтаназии 27 лабораторных обезьян.