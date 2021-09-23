Volvo не використовуватиме натуральну шкіру в електромобілях

В електромобілях вольво не використовуватимуть натуральну шкіру, фото: Motor

https://racurs.ua/ua/n160613-volvo-ne-vykorystovuvatyme-naturalnu-shkiru-v-elektromobilyah.html

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Volvo, відома шведська компанія-автовиробник, планує відмовитися від використання натуральної шкіри в салонах своїх електромобілів.

Таке рішення компанія пояснює прихильністю морально-етичним принципам захисту живої природи, а також прагненням до скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу, повідомляє видання Motor.

Річ у тім, що сьогодні на тваринництво припадає 14% викидів парникових газів, а розширення пасовищ представляє загрозу для лісів.

Так, згідно з планами компанії, до 2025 року в нових моделях Volvo Cars буде 25% матеріалів, що складаються з переробленої і біологічної сировини.

Крім того, Volvo маж намір до 2025 року залишити серед своїх постачальників лише ті компанії, які в своїй роботи використовують поновлювальні джерела енергії.

До 2030 року Volvo планує перейти на випуск лише електромобілів, всі з яких будуть без оздоблення натуральною шкірою. Очікується, що першим таким автомобілем стане купе-кросовер C40 Recharge.

До 2040 року Volvo Cars планує перейти на використання замість шкіряного оздоблення на альтернативи, серед яких розроблений Volvo новий матеріал Nordico, котрий представляє собою поєднання синтетичного текстилю, отриманого шляхом переробки пластикових пляшок, біоматеріалів з екологічно чистих лісів Швеції та Фінляндії, а також коркового дерева — відходів виноробства.

Водночас інтер'єри автомобілів, які працюють на викопному паливі, як і раніше будуть обшивати шкірою, виготовленою на шотландській фабриці Bridge of Weir.

Нагадаємо, учені нещодавно спростували популярний міф про електромобілі.

Джерело: Motor