Зеленский объявил о ликвидации олигархической ветви власти в Украине

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Ракурс

Олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Так президент Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнее голосование в Раде по закону № 5599.

Зеленский, который сейчас возвращается из США в Киев, приветствует принятие законопроекта о деолигархизации. Он уверен, что «каждый украинец знает, как олигархи покупали политическое влияние и как они использовали политиков ради своих интересов».

Благодаря антиолигархическому закону Украина получает исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством. Да, это многим политикам не нравится. Да, они не хотят жить, как раньше, работая на олигархов. Да, было очень много давления на наших депутатов, очень много интриг и даже шантажа. Но закон принят, — заявил президент Украины.

Зеленский поблагодарил всех 279 нардепов, поддержавших закон об олигархах и заявил, что олигархической ветви власти в Украине больше не будет.

Законодательная, исполнительная и судебная власть — будет. А для олигархов путь один — стать чистым бизнесом, — резюмировал Зеленский.

Напомним, что закон сейчас находится на рассмотрении Венецианской комиссии. Она предоставит свое заключение в декабре.

Олигархам запретят финансировать украинские политические партии, политическую агитацию и митинги, участвовать в приватизации крупных государственных объектов, а также проводить закрытые встречи с политиками, чиновниками.

Критерии для определения лица олигархом:

участвует в политической жизни Украины;

имеет значительное влияние на СМИ;

является конечным бенефициарным владельцем монополии;

имеет подтвержденную стоимость своих активов или активов лиц, бенефициаром которых она является, превышающую один миллион прожиточных минимумов (по состоянию на сейчас это 2,38 млрд грн).

Если три из четырех критериев подтверждены, гражданин получает статус олигарха. Лицо, в отношении которого планируется рассмотрение вопроса о признании его олигархом, имеет право подать лично письменные объяснения и другие документы по этому поводу в срок не позднее пяти рабочих дней до заседания СНБО.

Решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета. Соответствующее решение СНБО вводить в действие президент. Того, кого признают олигархом, внесут в публичный реестр, который будет отображаться на сайте СНБО.