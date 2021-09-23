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Первый снег выпал в Черновицкой области – сказочные фото. Фото: ФБ
Первый снег выпал в Черновицкой области — сказочные фотоhttps://racurs.ua/n160611-pervyy-sneg-vypal-v-chernovickoy-oblasti-skazochnye-foto.htmlРакурс
Погода в Украине удивляет заморозками и первым снегом в сентябре. На этот раз он выпал в Черновицкой области, покрыв гору Томнатик.
В горах снега, в наших горах уже ранние снега. Красота, которая завораживает, — написала в Facebook Мика Слусаряк, добавив соответствующие фото.
Гора Томнатик имеет высоту 1 тыс. 565 м над уровнем моря. На вершине стоит заброшенная станция советской противовоздушной обороны Памир.
Из-за сходства с крымскими горами в 2016 году там снимали клип к песне «1944», с которым Джамала покорила Евровидение.
Напомним, 22 сентября погода в Карпатах удивила первым снегом. На одной из самых высоких вершин карпатских гор — Поп Иван Черногорский — ограниченная видимость, спасательный пост полностью заснежило.
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