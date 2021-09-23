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Первый снег выпал в Черновицкой области – сказочные фото. Фото: ФБ

Первый снег выпал в Черновицкой области — сказочные фото

23 сен 2021, 16:15
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Погода в Украине удивляет заморозками и первым снегом в сентябре. На этот раз он выпал в Черновицкой области, покрыв гору Томнатик.

В горах снега, в наших горах уже ранние снега. Красота, которая завораживает, — написала в Facebook Мика Слусаряк, добавив соответствующие фото.

Гора Томнатик имеет высоту 1 тыс. 565 м над уровнем моря. На вершине стоит заброшенная станция советской противовоздушной обороны Памир.


Из-за сходства с крымскими горами в 2016 году там снимали клип к песне «1944», с которым Джамала покорила Евровидение.

Напомним, 22 сентября погода в Карпатах удивила первым снегом. На одной из самых высоких вершин карпатских гор — Поп Иван Черногорский — ограниченная видимость, спасательный пост полностью заснежило.

Источник: Ракурс


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