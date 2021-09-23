Перший сніг випав у Чернівецькій області – казкові фото. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n160611-pershyy-snig-vypav-u-cherniveckiy-oblasti-kazkovi-foto.html

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Погода в Україні дивує заморозками та першим снігом у вересні. Цього разу він випав у Чернівецькій області, вкривши гору Томнатик.

У горах сніги, в наших горах вже ранні сніги. Краса що зачаровує, — написала у Facebook Міка Слусаряк, додавши відповідні фото.

Гора Томнатик має висоту 1 тис. 565 м над рівнем моря. На вершині стоїть закинута станція радянської протиповітряної оборони Памір.

Через схожість із кримськими горами у 2016 році там знімали кліп до пісні «1944», з яким Джамала підкорила Євробачення.

Нагадаємо, 22 вересня погода в Карпатах здивувала першим снігом. На одній із найвищих вершин карпатських гір — Піп Іван Чорногірський — обмежена видимість, рятувальний пост повністю засніжило.