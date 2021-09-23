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СН виганяє Людмилу Буймістер, яка пішла проти закону про олігархів
Унікум серед «слуг» — СН виганяє колегу, яка пішла проти закону про олігархівhttps://racurs.ua/ua/n160610-unikum-sered-slug-sn-vyganyaie-kolegu-yaka-pishla-proty-zakonu-pro-oligarhiv.htmlРакурс
Закон про обмеження впливу олігархів розсварив не тільки фракцію влади і опозицію, але й похитнув віру у свою партію однієї зі «слуг народу».
За президентський закон віддали голоси 229 «слуг», а проти була тільки Людмила Буймістер. Очільник фракції СН Давид Арахамія в кулуарах виступив за виключення Буймістер.
За його словами, з такою пропозицією до нього звертаються колеги.
Знаю, що пані Буймістер не проти того, щоб її виключали. Ми будемо вирішувати: чи ми будемо її мучити — і нехай вона залишається у фракції, чи… Я думаю, що треба з нею спілкуватися, — сказав Арахамія.
Він посилається на партійну дисципліну, яку не можна порушувати. У такому випадку на засіданні фракції для виключення необхідно 70% голосів. Буймістер можуть виключити на запланованому фракцією засіданні в Трускавці.
Арахамія заочно пригрозив наслідками й спікеру Ради Дмитру Разумкову, якби він був на засіданні парламенту і не підтримав би антиолігархічний законопроект № 5599.
Це б стало точкою неповернення в його стосунках із фракцією «Слуга народу», — цитує Арахамію УП.
Нагадаємо, що 23 вересня парламент зі скандалом ухвалив в цілому закон про олігархів.
Джерело: УП
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