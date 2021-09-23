СН виганяє Людмилу Буймістер, яка пішла проти закону про олігархів

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Закон про обмеження впливу олігархів розсварив не тільки фракцію влади і опозицію, але й похитнув віру у свою партію однієї зі «слуг народу».

За президентський закон віддали голоси 229 «слуг», а проти була тільки Людмила Буймістер. Очільник фракції СН Давид Арахамія в кулуарах виступив за виключення Буймістер.

За його словами, з такою пропозицією до нього звертаються колеги.

Знаю, що пані Буймістер не проти того, щоб її виключали. Ми будемо вирішувати: чи ми будемо її мучити — і нехай вона залишається у фракції, чи… Я думаю, що треба з нею спілкуватися, — сказав Арахамія.

Він посилається на партійну дисципліну, яку не можна порушувати. У такому випадку на засіданні фракції для виключення необхідно 70% голосів. Буймістер можуть виключити на запланованому фракцією засіданні в Трускавці.

Арахамія заочно пригрозив наслідками й спікеру Ради Дмитру Разумкову, якби він був на засіданні парламенту і не підтримав би антиолігархічний законопроект № 5599.

Це б стало точкою неповернення в його стосунках із фракцією «Слуга народу», — цитує Арахамію УП.

Нагадаємо, що 23 вересня парламент зі скандалом ухвалив в цілому закон про олігархів.

Джерело: УП