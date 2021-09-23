Уникум среди «слуг» - СН выгоняет коллегу, который пошел против закона об олигархах

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Закон об ограничении влияния олигархов поссорил не только фракцию власти и оппозицию, но и поколебал веру в свою партию одной из «слуг народа».

За президентский закон отдали голоса 229 «слуг», а против была только Людмила Буймистер. Глава фракции СН Давид Арахамия в кулуарах выступил за исключение Буймистер.

По его словам, с таким предложением к нему обращаются коллеги.

Знаю, что госпожа Буймистер не против, чтобы ее исключали. Мы будем решать: мы будем ее мучить — и пусть она остается во фракции, или… Я думаю, что надо с ней общаться, — сказал Арахамия.

Он ссылается на партийную дисциплину, которую нельзя нарушать. В таком случае на заседании фракции для исключения необходимо 70% голосов. Буймистер могут исключить на запланированном фракцией заседании в Трускавце.

Арахамия заочно пригрозил последствиями и спикеру Рады Дмитрию Разумкова, если бы он был на заседании парламента и не поддержал антиолигархический законопроект № 5599.

Это бы стало точкой невозврата в его отношениях с фракцией «Слуга народа», — цитирует Арахамия УП.



Напомним, что 23 сентября парламент со скандалом принял в целом закон об олигархах.

Источник: УП