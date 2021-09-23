Зеленський оголосив про ліквідацію олігархічної гілки влади в Україні

Зеленський оголосив про ліквідацію оілгархічної гілки влади в Україні

https://racurs.ua/ua/n160612-zelenskyy-ogolosyv-pro-likvidaciu-oilgarhichnoyi-gilky-vlady-v-ukrayini.html

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Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде. Так президент Володимир Зеленський відреаував на сьогоднішнє голосування в Раді щодо закону № 5699.

Зеленський, який нині повертається зі США в Київ, привітав прийняття законопроекту про деолігархізацію. Він впевнений, що «кожен українець знає, як олігархи купували політичний вплив і як вони використовували політиків заради своїх інтересів».

Завдяки антиолігархічному закону Україна отримує історичний шанс на побудову цивілізованих і чистих відносин між великим бізнесом і державою. Так, це багатьом політикам не подобається. Так, вони хочуть жити, як раніше, працюючи на олігархів. Так, було дуже багато тиску на наших депутатів, дуже багато інтриг і навіть шантажу. Але закон ухвалено, — заявив президент України.

Зеленський подякував усім 279 нардепам, які підтримали закон про олігархів і заявив, що олігархічної гілки влади в Україні більше не буде.

Законодавча, виконавча та судова влада — буде. А для олігархів шлях єдиний — стати чистим бізнесом, — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що закон наразі перебуває на розгляді Венеційської комісії. Вона надасть свій висновок у грудні.

Олігархам заборонять фінансувати українські політичні партії, політичну агітацію та мітинги, брати участь у приватизації великих державних об'єктів, а також проводити закриті зустрічі з політиками, чиновниками.

Критерії для визначення особи олігархом:

бере участь у політичному житті України;

має значний вплив на ЗМІ;

є кінцевим бенефіціарним власником монополії;

має підтверджену вартість своїх активів чи активів осіб, бенефіціаром яких вона є, що перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (станом на зараз це 2,38 млрд грн).

Якщо три з чотирьох критеріїв наявні, то людина отримує статус олігарха. Особа, щодо якої планується розгляд питання про визнання її олігархом, має право подати особисто письмові пояснення та інші документи з цього приводу у термін не пізніше п’яти робочих днів до засідання РНБО.

Рішення про визнання особи олігархом ухвалюватиме РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Нацбанку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету. Відповідне рішення РНБО вводитиме в дію президент. Того, кого визнають олігархом, вноситимуть до новоствореного публічного реєстру, що відображатиметься на сайті РНБО.