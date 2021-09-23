Дев’ять регіонів відповідають показникам «помаранчевої» зони. Фото:

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Ракурс

«Жовта» зона карантину запроваджена в Україні відсьогодні, 23 вересня.

Станом на сьогодні всі області України перебувають у «жовтій» зоні. При цьому Київ та ще вісім регіонів відповідають показникам «помаранчевої» зони. Про це 23 вересня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Так, до помаранчевої зони можуть бути віднесені:

Дніпропетровська,

Донецька,

Київська,

Луганська,

Миколаївська,

Харківська,

Херсонська,

Черкаська області.

Рівень захворюваності (норма менше 75 на 100 тис. населення) не перевищений лише у Закарпатській та Кіровоградській областях — 44 та 35 хворих відповідно. Для порівняння, у Києві рівень захворюваності на COVID-19становить 164 на 100 тис. населення.

Також при визначеному показнику в 50% динаміка рівня госпіталізацій перевищена в низці регіонів: 53% у Києві, 63,5% в Дніпропетровській, 76,1% в Донецькій, 63,2% в Київській, 61,5% в Луганській, 52,3% в Миколаївській, 62,4% в Харківській, 54,4% в Херсонській та 144,4% в Черкаській областях. У МОЗ зазначають, що показник завантаженості ліжок з киснем, який становить 65%, не перевищений в жодній області.

Як відомо, в «помаранчевій» зоні застосовуються обмеження «жовтого» рівня. Додаткові обмеження на свій розсуд зможуть вводити місцеві влади. «Жовта» зона передбачає: заборону масових заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. м площі будівлі або території; наповненість кінозалів не повинна перевищувати половину, заборонена заповненість спортзалів і фітнес-центрів більш ніж особа на 10 кв. м; заборонена робота навчальних закладів, крім тих, де менше 80% персоналу вакциновані.

Нагадаємо, 22 вересня в Україні зафіксували 7 тис. 866 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. До лікарень за добу потрапили 2 тис. 70 осіб, а 123 хворих померли. Подолати коронавірус зуміли 2 тис. 305 осіб.