«Бустерну» дозу вакцини схвалили у США, але не для всіх

«Бустерну» дозу вакцини схвалили у США, але не для всіхhttps://racurs.ua/ua/n160588-busternu-dozu-vakcyny-shvalyly-u-ssha-ale-ne-dlya-vsih.htmlРакурс
У США Адміністрація з питань харчів та ліків (FDA) схвалила застосування третьої дози вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 виробництва компанії Pfizer.
В результаті третю дозу щеплення можуть отримати десятки мільйонів американців, повідомляє «BBC Україна».
Дозвіл на застосування «бустерної» дози поширюється на певні категорії населення:
- осіб віком від 65 років, які раніше отримали дві дози вакцини Pfizer, останню з яких вкололи не менш як пів року тому;
- дорослих, робота яких пов’язана із високим ризиком зараження COVID-19 або є ризик того, що вони можуть захворіти на коронавірус у важкій формі.
Втім, таку схему ще має затвердити Центр з контролю та запобігання захворюваності (CDC) США.
Очікується, що остаточне рішення має бути ухвалене досить швидко, проте уточненню підлягає формулювання щодо того, хто саме має «високий ризик зараження», і працівників яких професій вважатимуть такими.
Наразі за визначенням FDA до цих категорій належать:
- медичні працівники;
- вчителі;
- соціальні працівники;
- особи, які працюють з безпритульними та в тюрмах.
На запровадженні третьої дози щеплення наполягав президент США Джо Байден. Він обіцяв, що це станеться до кінця вересня — зі схваленням від FDA та CDC.
Втім, препарат Pfizer — не єдина вакцина, яку застосовують при щепленнях у США. Навіть в разі отримання дозволу на застосування «бустерної» дози Pfizer, американцям, які щепилися вакцинами Moderna та Johnson&Johnson, доведеться зачекати на окремі рішення щодо третьої дози.
Джерело: «BBC Україна»