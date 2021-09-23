«Бустерну» дозу вакцини схвалили у США, але не для всіх

У світі триває вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n160588-busternu-dozu-vakcyny-shvalyly-u-ssha-ale-ne-dlya-vsih.html

Ракурс

У США Адміністрація з питань харчів та ліків (FDA) схвалила застосування третьої дози вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 виробництва компанії Pfizer.

В результаті третю дозу щеплення можуть отримати десятки мільйонів американців, повідомляє «BBC Україна».

Дозвіл на застосування «бустерної» дози поширюється на певні категорії населення:

осіб віком від 65 років, які раніше отримали дві дози вакцини Pfizer, останню з яких вкололи не менш як пів року тому;

дорослих, робота яких пов’язана із високим ризиком зараження COVID-19 або є ризик того, що вони можуть захворіти на коронавірус у важкій формі.

Втім, таку схему ще має затвердити Центр з контролю та запобігання захворюваності (CDC) США.

Очікується, що остаточне рішення має бути ухвалене досить швидко, проте уточненню підлягає формулювання щодо того, хто саме має «високий ризик зараження», і працівників яких професій вважатимуть такими.

Наразі за визначенням FDA до цих категорій належать:

медичні працівники;

вчителі;

соціальні працівники;

особи, які працюють з безпритульними та в тюрмах.

На запровадженні третьої дози щеплення наполягав президент США Джо Байден. Він обіцяв, що це станеться до кінця вересня — зі схваленням від FDA та CDC.

Втім, препарат Pfizer — не єдина вакцина, яку застосовують при щепленнях у США. Навіть в разі отримання дозволу на застосування «бустерної» дози Pfizer, американцям, які щепилися вакцинами Moderna та Johnson&Johnson, доведеться зачекати на окремі рішення щодо третьої дози.

Джерело: «BBC Україна»