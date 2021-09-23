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У світі триває вакцинація від коронавірусу

«Бустерну» дозу вакцини схвалили у США, але не для всіх

23 вер 2021, 11:30
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У США Адміністрація з питань харчів та ліків (FDA) схвалила застосування третьої дози вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 виробництва компанії Pfizer.

В результаті третю дозу щеплення можуть отримати десятки мільйонів американців, повідомляє «BBC Україна».

Дозвіл на застосування «бустерної» дози поширюється на певні категорії населення:

  • осіб віком від 65 років, які раніше отримали дві дози вакцини Pfizer, останню з яких вкололи не менш як пів року тому;
  • дорослих, робота яких пов’язана із високим ризиком зараження COVID-19 або є ризик того, що вони можуть захворіти на коронавірус у важкій формі.

Втім, таку схему ще має затвердити Центр з контролю та запобігання захворюваності (CDC) США.

Очікується, що остаточне рішення має бути ухвалене досить швидко, проте уточненню підлягає формулювання щодо того, хто саме має «високий ризик зараження», і працівників яких професій вважатимуть такими.

Наразі за визначенням FDA до цих категорій належать:

  • медичні працівники;
  • вчителі;
  • соціальні працівники;
  • особи, які працюють з безпритульними та в тюрмах.

На запровадженні третьої дози щеплення наполягав президент США Джо Байден. Він обіцяв, що це станеться до кінця вересня — зі схваленням від FDA та CDC.


Втім, препарат Pfizer — не єдина вакцина, яку застосовують при щепленнях у США. Навіть в разі отримання дозволу на застосування «бустерної» дози Pfizer, американцям, які щепилися вакцинами Moderna та Johnson&Johnson, доведеться зачекати на окремі рішення щодо третьої дози.

Джерело: «BBC Україна»


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