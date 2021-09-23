Скільки шкіл виконали норматив уряду щодо вакцинації. Фото: vogazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n160583-skilky-shkil-vykonaly-normatyv-uryadu-schodo-vakcynaciyi.html

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Умова роботи навчального закладу під час карантину визначена межею 80% співробітників вакцинованих від COVID-19двома дозами.

Станом на 19 вересня із 1 млн 370 тис. працівників освіти (виші, школи, дитсадки тощо) однією дозою вакцинувалося майже половина — 48%, а двома дозами — 37%. Про це 23 вересня повідомляє «Укрінформ» із посиланням на ЗМІ.

Зазначається, що норми Кабміну щодо вакцинації 80% робітників навчальних закладів виконали 5 тис. 815 начальник закладів. Найактивніші заклади щодо щеплень в Черкаській, Тернопільській та Київській областях. Повільно роблять щеплення педагоги в Волинській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Як відомо, Кабмін вирішив, що навчальний процес в Україні триватиме, попри те, що Україна перебувати у «жовтій» зоні з 23 вересня. Дитячі садки працюватимуть, а учні початкових класів навчатимуться очно. Навчання у закладах, де персонал не встиг вакцинуватися, буде відбуватися дистанційно.

Нагадаємо, глава МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що вакцинація в Україні проходитиме примусово для працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.