Сколько школ выполнили норматив правительства по вакцинации. Фото: vogazeta.ru

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Условие работы учебного заведения во время карантина определено пределом 80% вакцинированных от COVID-19 сотрудником двумя дозами.

По состоянию на 19 сентября из 1 млн 370 тыс. работников образования (вузы, школы, детсады) одной дозой вакцинировалось почти половина — 48%, а двумя дозами — 37%. Об этом 23 сентября сообщает «Укринформ» со ссылкой на СМИ.

Отмечается, что нормы Кабмина относительно вакцинации 80% рабочих учебных заведений выполнили 5 тыс. 815 начальник заведений. Самые активные заведения относительно прививок в Черкасской, Тернопольской и Киевской областях. Медленно делают прививки педагоги в Волынской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Как известно, Кабмин решил, что учебный процесс в Украине будет продолжаться, несмотря на то, что Украина находиться в «желтой» зоне с 23 сентября. Детские сады будут работать, а ученики начальных классов будут учиться очно. Обучение в заведениях, где персонал не успел вакцинироваться, будет происходить дистанционно.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что вакцинация в Украине будет проходить принудительно для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.