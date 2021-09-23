«Бустерную» дозу вакцины одобрили в США, но не для всех

В мире продолжается вакцинация от коронавируса

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В США Администрация по вопросам продовольствия и лекарств (FDA) одобрила применение третьей дозы вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 производства компании Pfizer.

В результате третью дозу прививки могут получить десятки миллионов американцев, сообщает «BBC Украина».

Разрешение на применение «бустерной» дозы распространяется на определенные категории населения:

лиц в возрасте от 65 лет, которые ранее получили две дозы вакцины Pfizer, последнюю из которых вкололи не менее полгода назад;

взрослых, работа которых связана с высоким риском заражения COVID-19 или есть риск того, что они могут заболеть коронавирусом в тяжелой форме.

Впрочем, такую схему еще должен утвердить Центр по контролю и предотвращению заболеваемости (CDC) США.

Ожидается, что окончательное решение должно быть принято достаточно быстро, однако уточнению подлежит формулировки относительно того, кто именно имеет «высокий риск заражения» и работников каких профессий считать таковыми.

В настоящее время по определению FDA к этим категориям относятся:

медицинские работники;

учителя;

социальные работники;

лица, работающие с бездомными и в тюрьмах.

На введении третьей дозы прививки настаивал президент США Джо Байден. Он обещал, что это произойдет до конца сентября — с одобрением от FDA и CDC.

Впрочем, препарат Pfizer — не единственная вакцина, которую применяют при прививках в США. Даже в случае получения разрешения на применение «бустерной» дозы Pfizer, американцам, которые прививались вакцинами Moderna и Johnson&Johnson, придется подождать отдельные решения по третье дозе.

Источник: «BBC Украина»