Восемь областей и Киев соответствуют показателям «оранжевой» зоны. Фото:

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«Желтая» зона карантина введена в Украине с сегодняшнего дня, 23 сентября.

По состоянию на сегодня все области Украины находятся в «желтой» зоне. При этом Киев и еще восемь регионов соответствуют показателям «оранжевой» зоны. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, к оранжевой зоне могут быть отнесены:

Днепропетровская,

Донецкая,

Киевская,

Луганская,

Николаевская,

Харьковская,

Херсонская,

Черкасская области.

Уровень заболеваемости (норма менее 75 на 100 тыс. населения) не превышен только в Закарпатской и Кировоградской областях — 44 и 35 больных соответственно. Для сравнения, в Киеве уровень заболеваемости COVID-19 составляет 164 на 100 тыс. населения.

Также при определенном показателе в 50% динамика уровня госпитализаций превышена в ряде регионов: 53% в Киеве, 63,5% в Днепропетровской, 76,1% в Донецкой, 63,2% в Киевской, 61,5% в Луганской, 52,3% в Николаевской, 62,4% в Харьковской, 54,4% в Херсонской и 144,4% в Черкасской областях. В Минздраве отмечают, что показатель загруженности коек с кислородом, который составляет 65%, не превышен ни в одной области.

Как известно, в «оранжевой» зоне применяются ограничения «желтого» уровня. Дополнительные ограничения по своему усмотрению смогут вводить местные власти. «Желтая» зона предполагает: запрет массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м площади здания или территории; наполненность кинозалов не должна превышать половину запрещена заполненность спортзалов и фитнес-центров более чем один человек на 10 кв. м; запрещена работа учебных заведений, кроме тех, где менее 80% персонала вакцинированы.

Напомним, 22 сентября в Украине зафиксировали 7 тыс. 866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В больницы за сутки попали 2 тыс. 70 человек, а 123 больных умерли. Преодолеть коронавирус сумели 2 тыс. 305 человек.