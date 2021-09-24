Коронавирус скосил рекордное количество украинцев с апреля (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n160633-koronavirus-skosil-rekordnoe-kolichestvo-ukraincev-s-aprelya-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине снова набирает обороты, несмотря на активную кампанию по вакцинации. За прошедшие сутки, 23 сентября, вирус был обнаружен у 9 тыс. 58 граждан. В больницы попали 2 тыс. 60 инфицированных.
Умерли от болезни 140 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948 заражений), Днепропетровской (889 заражений), Львовской (715 заболевших), Одесской (622 новых больных) и Донецкой (602 случая) областях.
Прививку от коронавируса за минувшие сутки получили 153 тыс. 628 человек. Одну дозу получили 96 тыс. 986 человек, полностью иммунизированы — 56 тыс. 642 человека.
Напомним, ранее мы сообщали, что «желтая» зона карантина введена в Украине 23 сентября. Все области Украины находятся в «желтой» зоне. При этом Киев и еще восемь регионов соответствуют показателям «оранжевой» зоны.