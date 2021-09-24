Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n160633-koronavirus-skosil-rekordnoe-kolichestvo-ukraincev-s-aprelya-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине снова набирает обороты, несмотря на активную кампанию по вакцинации. За прошедшие сутки, 23 сентября, вирус был обнаружен у 9 тыс. 58 граждан. В больницы попали 2 тыс. 60 инфицированных.

Умерли от болезни 140 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948 заражений), Днепропетровской (889 заражений), Львовской (715 заболевших), Одесской (622 новых больных) и Донецкой (602 случая) областях.

Прививку от коронавируса за минувшие сутки получили 153 тыс. 628 человек. Одну дозу получили 96 тыс. 986 человек, полностью иммунизированы — 56 тыс. 642 человека.

Напомним, ранее мы сообщали, что «желтая» зона карантина введена в Украине 23 сентября. Все области Украины находятся в «желтой» зоне. При этом Киев и еще восемь регионов соответствуют показателям «оранжевой» зоны.