Геращенко. Фото: Харків тудей

https://racurs.ua/n160632-pokushenie-na-shefira-v-mvd-predpolojili-chto-vinovnyh-mogut-ne-nayti.html

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Покушение на Шефира может остаться безнаказанным для преступников. Заместитель главы Министерства внутренних дел (МВД) Антон Геращенко заявил, что сейчас правоохранители делают все возможное, чтобы поймать нападающих.

Однако он добавил, что их могут и не найти. Такое заявление Геращенко сделал в эфире «Право на власть».

По словам заместителя главы МВД, в подобных делах невозможно гарантировать, что виновные в нападении на первого помощника президента Сергея Шефира обязательно найдутся, но поиски активно продолжаются.

В таких случаях делается все возможное, как и в других преступлениях. Естественно, мы не можем говорить, что будет стопроцентный результат, но мы сделаем все возможное, — добавили в МВД.



В частности, Геращенко отметил, что сейчас правоохранители активно работают над поиском убийцы черкасского бизнесмена, которого расстреляли в тот же день, когда и совершили покушение на Сергея Шефира.

Напомним, ранее мы сообщали, что стрелок, который обстрелял автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, оставил на месте инцидента ценные вещественные доказательства — гильзы патронов, которые продавались под разрешение в магазине. Благодаря этому можно отследить их происхождения.