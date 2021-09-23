Обстрелянный автомобиль Сергея Шефира, фото: Юрий Бутусов

https://racurs.ua/n160617-obstrel-avto-shefira-smi-rasskazali-o-proishojdenii-patronov-killera.html

Ракурс

Стрелок, который обстрелял автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, оставил на месте инцидента ценные вещественные доказательства — гильзы патронов, которые продавались под разрешение в магазине. Благодаря этому можно отследить их происхождение.

Эти патроны были из партии патронов 7,62×39, которые ввезли в Украину из Венгрии. В этой партии каждая гильза была промаркирована, для определения патрона как спортивного. Об этом со ссылкой на источник, близкий к оружейному бизнесу, на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил журналист Юрий Бутусов.

Клеймо SM — это Sport Munition, они поступили в продажу лет шесть назад в несуществующем сейчас магазине «Золотой фазан» во Львове, — отметил источник Бутусова.

Эти патроны продавались как гражданские спортивные, с оговоркой что для использования только на полигоне, а не на охоте.

Как они смогли это сделать — непонятно, но ни до, ни после никто этого фокуса не делал. Но это партия ограничена, — отметил источник.

Отмечается, что эти патроны не является специальным — это обычные армейские патроны производства ГДР. Впоследствии их продали в Венгрии, где эти патроны были распакованы из армейской тары и промаркированы, после чего попали в Украину.