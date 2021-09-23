Обстріляний автомобіль Сергія Шефіра, фото: Юрій Бутусов

https://racurs.ua/ua/n160617-obstril-avto-shefira-zmi-rozpovily-pro-pohodjennya-naboyiv-kilera.html

Ракурс

Стрілок, який обстріляв автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, залишив на місці інциденту цінні речові докази — гільзи патронів, які продавалися під дозвіл у магазині. Завдяки цьому можна відстежити їхнє походження.

Ці патрони були з партії патронів 7,62×39, які ввезли в Україну з Угорщини. У цій партії кожна гільза була промаркована, для визначення патрону як спортивного. Про це з посиланням на джерело, близьке до збройного бізнесу, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Клеймо SM — це Sport Munition, вони надійшли в продаж років шість тому в неіснуючому зараз магазині «Золотий фазан» у Львові, — зазначило джерело Бутусова.

Ці патрони продавалися як цивільні спортивні, із застереженням що для використання тільки на полігоні, а не на полюванні.

Як вони змогли це зробити — незрозуміло, але ні до, ні після ніхто цього фокусу не робив. Але це партія обмежена, — зазначило джерело.

Зазначається, що ці патрони не є спеціальними — це звичайні армійські патрони виробництва НДР. Згодом їх продали до Угорщини, де ці патрони були розпаковані з армійської тари і промарковані, після чого потрапили до України.