Шахраї з Африки "розвели" італійський футбольний клуб на 800 тис. доларів, фото - КП

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В Росії затримали шахраїв із Західної Африки, які обдурили італійський футбольний клуб на 800 тис. дол.

Усі вони — вихідці із Західної Африки. Серед них громадянин Російської Федерації — уродженець Верхньої Вольти (нині Буркіна-Фасо) і троє громадян Нігерії.

Шахраї розробили і реалізували кримінальну схему, пов’язану з міжнародним трансфером професійного футболіста з данського клубу. Через свої канали вони отримали інформацію, що гравцем цікавиться популярна італійська команда.

Як повідомила поліція Санкт-Петербурга, іноземці звернулися до свого знайомого, який нелегально проживав в Росії. Він виготовив підроблений паспорт на вигадане ім’я. Пред’явивши його в одному з банків Санкт-Петербурга, спільники відкрили рахунок. Потім вказали його реквізити в супровідних документах замість банківських реквізитів данського клубу і направили італійській стороні.

Кошти італійського клубу (800 тис. євро), призначені для оплати трансферу футболіста, надійшли в розпорядження зловмисників.

Поліція РФ знайшла підозрюваних. В момент затримання один з них спробував сховатися із зовнішньої сторони балкона 17-го поверху будинку і заледве не зірвався. Поліція в останній момент зуміла втримати його і підняти назад.

Частину викрадених грошей співучасники встигли витратити.