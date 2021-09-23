Коронавірус лютує — де найлегше підхопити COVID-19

Коронавірус в Україні. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n160615-koronavirus-lutuie-de-naylegshe-pidhopyty-covid-19.html

Ракурс

Коронавірус стає все більш небезпечним, обходячи захист вакцин та створюючи нові штами. Експерти у світі та Україні проводять дослідження, щоб з’ясувати, де найлегше підхопити COVID-19.

Американські вчені зі Стенфордського університету запевняють, що відвідування закладів у закритих приміщеннях, де люди багато говорять, їдять або займаються спортом призводить до 80% випадків інфікування коронавірусом. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature.

Йдеться про ресторани, готелі, спортивні зали, а також релігійні організації. Інші 20% випадків передачі інфекції припадають на відвідування менш людних місць або домашніх вечірок.

Ще одне дослідження науковців зі США опубліковане в журналі The England Journal of Medicine. На думку вчених, постійний інтенсивний потік повітря допомагає швидше позбутися вірусів у транспорті. Експерти рекомендують відкривати вікна навіть у холодну погоду.

А от дверей, поручнів, терміналів чи інших предметів у громадських місцях боятися не слід. Вчені довели, що шанс підхопити коронавірусну інфекцію із забруднених поверхонь дуже малий — менший ніж 1 на 10 тис. випадків.

Український лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта вважає, що в нашій країні до списку епідемічно небезпечних місць слід додати навчальні заклади, офіси та громадський транспорт. У групі ризику також перебувають студенти, особливо ті, які проживають у гуртожитках. Також ризикують люди, які їздять у переповненому транспорті.

Лікар-інфекціоніст Київської клінічної лікарні № 4 Євген Дубровський розповів про збільшення важких «ковідних» пацієнтів. Ці люди мають слабкий імунітет та супутні захворювання. Медик застеріг від порушення карантинних обмежень у лікарнях — рідні, які відвідують хворих, створюють додаткові ризики. За його словами, локдаун не вирішує проблеми захисту груп ризику.

Нагадаємо, коронавірус в Україні спалахнув з новою силою. У Львові в дитячій клінічній лікарні «Охматдит» рятують 5-річну дівчинку, яка має 80% ураження легень. Зараз дитина перебуває у реанімації у тяжкому стані.

Джерело: Nature, The England Journal of Medicine