Коронавирус в Украине. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n160615-koronavirus-bushuet-gde-legche-vsego-podhvatit-covid-19.html

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Коронавирус становится все более опасным, обходя защиту вакцин и создавая новые штаммы. Эксперты в мире и Украине проводят исследования, чтобы выяснить, где легче всего подхватить COVID-19.

Американские ученые из Стэнфордского университета уверяют, что посещение заведений в закрытых помещениях, где люди много говорят, едят или занимаются спортом приводит к 80% случаев инфицирования коронавирусом. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Речь идет о ресторанах, гостиницах, спортивных залах, а также религиозных организациях. Остальные 20% случаев передачи инфекции приходятся на посещение менее людных мест или домашних вечеринок.

Еще одно исследование ученых из США опубликовано в журнале The England Journal of Medicine. По мнению ученых, постоянный интенсивный поток воздуха помогает быстрее избавиться вирусов в транспорте. Эксперты рекомендуют открывать окна даже в холодную погоду.

А вот дверей, поручней, терминалов или других предметов в общественных местах бояться не следует. Ученые доказали, что шанс подхватить коронавирусную инфекцию из загрязненных поверхностей очень мал — меньше чем 1 на 10 тыс. случаев.

Украинский врач-инфекционист Владимир Курпита считает, что в нашей стране в список эпидемически опасных мест следует добавить учебные заведения, офисы и общественный транспорт. В группе риска также находятся студенты, особенно те, которые проживают в общежитиях. Также рискуют люди, которые ездят в переполненном транспорте.

Врач-инфекционист Киевской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский рассказал об увеличении тяжелых «ковидных» пациентов. Эти люди имеют слабый иммунитет и сопутствующие заболевания. Медик предостерег от нарушения карантина в больницах — родные, которые посещают больных, создают дополнительные риски. По его словам, локдаун не решает проблемы защиты групп риска.

Напомним, коронавирус в Украине вспыхнул с новой силой. Во Львове в детской клинической больнице «Охматдит» спасают 5-летнюю девочку, которая имеет 80% поражения легких. Сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Источник: Nature, The England Journal of Medicine