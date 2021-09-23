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Ракурс
Мошенники из Африки «развели» итальянский футбольный клуб на 800 тыс. долларов

Мошенники из Африки «развели» итальянский футбольный клуб на 800 тыс. долларов

23 сен 2021, 17:11
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В России задержали мошенников из Западной Африки, обманувших итальянский футбольный клуб на 800 тыс. долл.

Все они — выходцы из Западной Африки. Среди них гражданин Российской Федерации — уроженец Верхней Вольты (ныне Буркина Фасо) и трое граждан Нигерии.

Мошенники разработали и реализовали криминальную схему, связанную с международным трансфером профессионального футболиста из датского клуба. По своим каналам они получили информацию, что игроком интересуется популярная итальянская команда.

Как сообщила полиция Санкт-Петербурга, иностранцы обратились к своему знакомому, который нелегально проживал в России. Он изготовил поддельный паспорт на вымышленное имя. Предъявив его в одном из банков Санкт-Петербурга, сообщники открыли счет. Затем указали его реквизиты в сопроводительных документах вместо банковских реквизитов датского клуба и направили итальянской стороне.

Средства итальянского клуба (800 тыс. евро), предназначенные для оплаты трансфера футболиста, поступили в распоряжение злоумышленников.


Полиция РФ нашла подозреваемых. В момент задержания один из них попытался спрятаться с внешней стороны балкона 17-го этажа дома и чуть не сорвался. Полиция в последний момент сумела удержать его и поднять обратно.

Часть похищенных денег соучастники успели потратить.

Источник: Ракурс


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