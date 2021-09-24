Американец расстрелял людей в супермаркете и покончил с собой

Стрельба. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n160631-amerikanec-rasstrelyal-ludey-v-supermarkete-i-pokonchil-s-soboy.html

Ракурс

В США неизвестный мужчина устроил стрельбу в супермаркете и покончил с собой. Трагедия произошла в городке Колльервиль, штат Теннесси.

В результате нападения один человек погиб, а еще 12 — получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Один из пострадавших находился в хирургии, а еще один — в реанимации. Сам стрелок скончался на месте происшествия.

Глава полиции Колльервиля Дейл Лейн отметил, что на момент начала стрельбы в магазине было 44 сотрудника и пока неизвестное количество покупателей — люди прятались в морозильных камерах и замкнутых офисах. Одного мужчину спасли с крыши здания.

Стрельбу уже назвали «самым ужасным событием в истории Колльервиля», но известно, что никаких признаков терроризма в этих действиях не было.

Полиция утверждает, что нашла стрелка мертвым с очевидным огнестрельным ранением, которое он себе нанес. Личность мужчины пока не установлена, о мотивах его действий неизвестно.

Напомним, ранее мы сообщали, что стрельба в Одесской области прозвучала 14 июля. Неизвестный мужчина открыл огонь из автомата в небо, празднуя свадьбу и устроив пробку в пригороде Одессы.

Источник: Reuters