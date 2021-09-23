Новый способ восстановления мозга испытали ученые. Фото: bbc.com

https://racurs.ua/n160630-novyy-sposob-vosstanovleniya-mozga-ispytali-uchenye.html

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Научное открытие сделали исследователи — в лаборатории они напечатали функционирующие клетки мозга на 3D-принтере с помощью новой лазерной техники.

Ученые говорят, что до трансплантации напечатанного мозга еще очень далеко. Однако их техника может помочь в разработке лекарств. Новое исследование опубликовано в журнале Micromachines.

Большинство напечатанных нейронов нормально функционировали более двух дней. Клетки мозга, напечатанные на 3D-принтере, могут использоваться в медицинских исследованиях. Ученые хотят заменить лабораторных животных, которых используют в фармацевтических тестах, на распечатанные нейроны.

Такой подход не только уменьшит количество животных, страдающих и погибающих в лабораториях, но также может сделать доклинические исследования более точными. Тестирование экспериментальных лекарств и методов лечения на человеческих тканях помогло бы исследователям лучше понять их работу.

Источник: Micromachines