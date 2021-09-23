Новий спосіб відновлення мозку дослідили вчені. Фото: bbc.com

https://racurs.ua/ua/n160630-novyy-sposib-vidnovlennya-mozku-doslidyly-vcheni.html

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Наукове відкриття зробили дослідники — в лабораторії вони надрукували функціонуючі клітини мозку на 3D-принтері за допомогою нової лазерної техніки.

Вчені кажуть, що до трансплантації надрукованого мозку ще дуже далеко. Однак їхня техніка може допомогти в розробці ліків. Нове дослідження опубліковано в журналі Micromachines.

Більшість надрукованих нейронів нормально функціонували більш як два дні. Клітини мозку, надруковані на 3D-принтері, можуть використовуватися у медичних дослідженнях. Вчені хочуть замінити лабораторних тварин, яких використовують у фармацевтичних тестах, на роздруковані нейрони.

Такий підхід не тільки зменшить кількість тварин, які страждають і гинуть у лабораторіях, але також може зробити доклінічні дослідження більш точними. Тестування експериментальних ліків і методів лікування на людських тканинах допомогло б дослідникам краще зрозуміти їхню роботу.

Джерело: Micromachines