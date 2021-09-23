24 вересня — свято завтра та день в історіїhttps://racurs.ua/ua/n160629-24-veresnya-svyato-zavtra-ta-den-v-istoriyi.htmlРакурс
Свято завтра — 24 вересня — пам’ять преподобної Феодори Олександрійської, яка жила в кінці 5 століття.
За переказами, Феодора перебувала зі своїм чоловіком в коханні та злагоді, але один багатий містянин, звабившись її красою, став спокушати молоду жінку. Він підкупив звідницю, яка обдурила Феодору, сказавши, що гріх, досконалий вночі, не ставиться людині в провину. Жінка послухалася і зрадила чоловіка, проте незабаром усвідомила всю огидність перелюбу.
Феодора зненавиділа своє тіло і піддавала себе всіляким мукам. Знайома ігуменя, яка бачила страждання грішниці, нагадала їй історію Марії Магдалини, яка омила сльозами ноги Христа. Це спонукало Феодору піти до монастиря, до того ж потай від усіх. Чоловік дізнався про подвиг дружини вже після її смерті і також прийняв постриг.
У цей день іменини святкують Микола, Віктор, Петро, Роман, Сергій, Герман, Євдокія та Дмитро.
День в історії:
- у 1852 році француз Анрі Жіффар здійснив перший політ на дирижаблі з паровим двигуном;
- у 1869 році масова скупівля золотих злитків двома бізнесменами спровокувала паніку на американському ринку. Цей день навіть отримав назву «чорна п’ятниця»;
- у 1948 році заснували компанію Honda Motor;
- у 1951 році у Голлівуді показали перший панорамний фільм;
- у 1957 році відбулося урочисте відкриття стадіону футбольного клубу «Барселона»;
- у 1998 році у Ліоні (Франція) вперше провели операцію з трансплантації руки людині;
- у 2004 році «яєчний замах» на претендента на президентський пост в Україні Віктора Януковича.