24 вересня – свято завтра та день в історії. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n160629-24-veresnya-svyato-zavtra-ta-den-v-istoriyi.html

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Свято завтра — 24 вересня — пам’ять преподобної Феодори Олександрійської, яка жила в кінці 5 століття.

За переказами, Феодора перебувала зі своїм чоловіком в коханні та злагоді, але один багатий містянин, звабившись її красою, став спокушати молоду жінку. Він підкупив звідницю, яка обдурила Феодору, сказавши, що гріх, досконалий вночі, не ставиться людині в провину. Жінка послухалася і зрадила чоловіка, проте незабаром усвідомила всю огидність перелюбу.

Феодора зненавиділа своє тіло і піддавала себе всіляким мукам. Знайома ігуменя, яка бачила страждання грішниці, нагадала їй історію Марії Магдалини, яка омила сльозами ноги Христа. Це спонукало Феодору піти до монастиря, до того ж потай від усіх. Чоловік дізнався про подвиг дружини вже після її смерті і також прийняв постриг.

У цей день іменини святкують Микола, Віктор, Петро, Роман, Сергій, Герман, Євдокія та Дмитро.

День в історії: