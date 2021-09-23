Пакунки малюка. Фото: poltava.ua

https://racurs.ua/ua/n160628-pakunky-maluka-znovu-vydavatymut-novonarodjenym-detali.html

Ракурс

Пакунки малюка знову повертаються у пологові будинки. У зв’язку із довготривалими тендерними закупівлями бебі-бокси не видавали з лютого 2021 року.

За результатами тендеру Міністерство соціальної політики оголосило компанію «Скай Трейд Україна» виробником пакунків малюка. Про це повідомили на сайті соціальної програми.

З наступного тижня пологові будинки та центри соціального захисту у всіх регіонах України отримають бебі-бокси. Укладений договір із виробником дозволяє закупити 53 тис. пакунків малюка з загальною економією 63 млн грн для держави.

Доставити усі бебі-бокси до отримувачів планують до кінця 2021 року. Згідно з тендером на Prozorro, 13 вересня відбулися торги між чотирма компаніями на виконання замовлення з одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». Перемогла компанія «Скай Трейд Україна» з пропозицією на 244 млн грн, угоду з нею підписали 22 вересня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що закупівлю пакунків малюка відклали — тендер перенесли через слабку документацію, що лишає лазівки для корупції.