Пакеты малыша. Фото: poltava.ua

https://racurs.ua/n160628-pakety-malysha-snova-budut-vydavat-novorojdennym-detali.html

Ракурс

Пакеты малыша снова возвращаются в роддома. В связи с долговременными тендерными закупками бэби-боксы не выдавали с февраля 2021 года.

По результатам тендера Министерство социальной политики объявило компанию «Скай Трейд Украина» производителем «пакетов малыша». Об этом сообщили на сайте социальной программы.

Со следующей недели роддома и центры социальной защиты во всех регионах Украины получат бэби-боксы. Заключенный договор с производителем позволяет закупить 53 тыс. пакетов малыша с общей экономией 63 млн грн для государства.

Доставить все бэби-боксы к получателям планируют до конца 2021 года. Согласно тендеру на Prozorro, 13 сентября состоялись торги между 4 компаниями на выполнение заказа по одноразовой натуральной помощи «пакет малыша». Победила компания «Скай Трейд Украина» с предложением на 244 млн грн, соглашение с ней подписали 22 сентября.

Напомним, ранее мы сообщали, что закупку пакетов малыша отложили — тендер перенесли из-за слабой документации, оставляющей лазейки для коррупции.