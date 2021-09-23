Зеленская наводит мосты дружбы с Компартией Китая. Фото: vin.gov.ua

https://racurs.ua/n160627-zelenskaya-navodit-mosty-drujby-s-kompartiey-kitaya.html

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Елена Зеленская, супруга президента Украины, укрепляет связи Украины с Китаем. Первая леди приняла участие в открытии 11-го Пекинского международного кинофестиваля.

Основной темой мероприятия стало сотая годовщина основания Коммунистической партии Китая. Об этом сообщает правительственное китайское издание China.org.

Соорганизатором события был Народный муниципалитет Пекина. Почетными гостями фестиваля были министр культуры и спорта Греции Лина Мендони и первая леди Украины Елена Зеленская. Они выступили на церемонии с речами по видеосвязи.

Жена Зеленского заявила, что индустрия кино и телевидения откроет новую главу в китайско-украинском сотрудничестве.

Пекинский международный кинофестиваль станет не только прекрасным примером всестороннего обмена идеями между кинематографистами и другими секторами двух стран, но и важной платформой для культурного сотрудничества между Китаем и Украиной, — сказала первая леди Украины.



Напомним, принципы «Слуги народа» и Коммунистической партии Китая во многом совпадают. Об этом заявил глава фракции политсилы Владимира Зеленского Давид Арахамия. По его словам, «Слуга народа» планирует перенимать опыт Коммунистической партии КНР в построении государства.

Источник: China.org