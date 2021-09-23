Зеленська наводить мости дружби з Компартією Китаю. Фото: vin.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n160627-zelenska-navodyt-mosty-drujby-z-kompartiieu-kytau.html

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Олена Зеленська, дружина президента України, зміцнює зв’язки України з Китаєм. Перша леді взяла участь у відкритті 11-го Пекінського міжнародного кінофестивалю.

Основною темою заходу стало сота річниця заснування Комуністичної партії Китаю. Про це повідомляє урядове китайське видання China.org.

Співорганізатором події став Народний муніципалітет Пекіна. Почесними гостями фестивалю були міністр культури та спорту Греції Ліна Мендоні та перша леді України Олена Зеленська. Вони виступили на церемонії з промовами через відеозв’язок.

Дружина Зеленського заявила, що індустрія кіно і телебачення відкриє нову главу в китайсько-українській співпраці.

Пекінський міжнародний кінофестиваль стане не лише чудовим прикладом всебічного обміну ідеями між кінематографістами й іншими секторами двох країн, а й важливою платформою для культурної співпраці між Китаєм і Україною, — сказала перша леді України.



Нагадаємо, принципи «Слуги народу» і Комуністичної партії Китаю багато в чому збігаються. Про це заявив глава фракції політсили Володимира Зеленського Давид Арахамія. За його словами, «Слуга народу» планує переймати досвід Комуністичної партії КНР щодо побудови держави.

Джерело: China.org