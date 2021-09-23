«Слуги» «напали» на колегу, який не голосував за закон про олігархів. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n160626-slugy-napaly-na-kolegu-yakyy-ne-golosuvav-za-zakon-pro-oligarhiv-foto.html

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Закон про олігархів розсварив депутатів партії «Слуга народу». У внутрішньому чаті нардепи висловили обурення, чому Федір Веніславський не проголосував за ініціативу Зеленського.

Депутати звернулися до керівництва, аби отримати пояснення, на тлі заяв, що Людмилу Буймістер можуть виключити з фракції за неголосування.

Проясніть нам довірливим, що це за х. я? — написав Ігор Марчук у внутрішньому чаті.

Веніславський сказав, що з’ясує, чому голос не відобразився. Депутат пояснив, що це могло трапитися, бо він голосував у залі, а картка в цей час була на трибуні.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому 23 вересня законопроект Володимира Зеленського про олігархів. «За» проголосували 279 депутатів.

У понеділок, 20 вересня, на погоджувальній раді спікер Дмитро Разумков відмовився вносити цей законопроект до порядку денного через те, що документ наразі перебуває на розгляді Венеційської комісії. Його позицію підтримали представники опозиційних фракцій. Але монобільшість наполягала на терміновому розгляді.

Рада у першому читанні підтримала цей документ 1 липня. У вересні він потрапив на експертизу до Венеціанської комісії. Утім, в Раді вважають, що можуть розглянути його і без висновку європейців. Омбудсмен Денісова помітила у багатьох положеннях закону порушення прав людини.