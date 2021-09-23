«Супутник V» позбавив делегацію РФ в ПАРЄ можливості переміщатися Страсбургом

Російську делегацію щепили невизнаною в ЄС вакциною, фото: ccnull

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Російській делегації в ПАРЄ заборонили вільно переміщатися французьким Страсбургом, де розташована штаб-квартира організації.

Причиною є щеплення членів делегації невизнаною у Євросоюзі російською вакциною від коронавірусу «Супутник V», повідомляє агентство «РБК».

За словами члена Ради Федерації РФ Володимира Круглого, про це стало відомо сьогодні, 23 вересня.

Нашій делегації прийшло розпорядження, що оскільки ви не щеплені (визнаними в ЄС вакцинами — ред.) і ви з «червоної» зони, то ви можете переміщатися тільки з готелю в будівлю Парламентської асамблеї, — розповів він.

У зв’язку з цим, члени російської делегації вирішили брати участь в сесії ПАРЄ в дистанційному режимі.

Член української делегації в ПАРЄ народний депутат Олексій Гончаренко зазначає, що в цьому випадку повторюється ситуація з літньою сесією ПАРЄ, коли російська делегація теж не приїхала через умови при приїзді в Страсбург бути присутніми тільки на засіданнях Асамблеї.

Втрата можливості прогулятися по Страсбургу настільки поранила путінських чинуш, що глава «Держдуми» Володін вже вибухнув заявою про необхідність покинути ПАРЄ. Ну не працювати ж вони туди приїжджають, дійсно, — наголосив Гончаренко в повідомленні, опублікованому у його Telegram-каналі.



Осіння сесія ПАРЄ пройде з 27 по 30 вересня в гібридному форматі.

Джерело: «РБК», Олексій Гончаренко