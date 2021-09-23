«Спутник V» лишил делегацию РФ в ПАСЕ возможности перемещаться Страсбургом

Российскую делегацию прививали непризнанной в ЕС вакциной, фото: ccnull

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Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно перемещаться французским Страсбургом, где расположена штаб-квартира организации.

Причиной является прививка членов делегации непризнанной в Евросоюзе российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщает агентство «РБК».

По словам члена Совета Федерации РФ Владимира Круглого, об этом стало известно сегодня, 23 сентября.

Нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты (признанными в ЕС вакцинами — ред.) и вы из «красной» зоны, то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской ассамблеи, — рассказал он.

В связи с этим члены российской делегации решили участвовать в сессии ПАСЕ в дистанционном режиме.

Член украинской делегации в ПАСЕ народный депутат Алексей Гончаренко отмечает, что в этом случае повторяется ситуация с летней сессией ПАСЕ, когда российская делегация тоже не приехала из-за условий при приезде в Страсбург присутствовать только на заседаниях Ассамблеи.

Потеря возможности прогуляться по Страсбургу настолько ранила путинских чинуш, что глава «Госдумы» Володин уже разразился заявлением о необходимости покинуть ПАСЕ. Ну не работать же они туда приезжают, в самом-то деле, — подчеркнул Гончаренко в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.



Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 27 по 30 сентября в гибридном формате.

Источник: «РБК», Алексей Гончаренко