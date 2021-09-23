Лещенка хочуть повернути в «Укрзалізницю». Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160624-leschenka-hochut-povernuty-v-ukrzaliznycu-dokument.html

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Сергій Лещенко, колишній член наглядової ради «Укрзалізниці», може знову повернутися на посаду.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков збирається рекомендувати уряду повернути Лещенка в наглядову раду. Відповідний проект рішення опублікував у Facebook екс-нардеп Борислав Береза.

В документі йдеться, що Мінінфраструктури надало кандидатури від держави до складу наглядової ради АТ «Укрзалізниця»: Давіда Ламджарію та Сергія Лещенка.

Наразі невідомо, чи підписав міністр інфраструктури Олександр Кубраков цей проект рішення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів припинив повноваження голови та трьох членів наглядової ради «Укрзалізниці». Уряд вирішив не продовжувати контракти з головою наглядової ради «Укрзалізниці» Шевки Аджунером та членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим. Їхні повноваження припинені 21 вересня.