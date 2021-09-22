Укрзалізниця втратила Лещенка та трьох топ-менеджерів. Фото: fakty.com.ua

https://racurs.ua/ua/n160561-ukrzaliznycya-vtratyla-leschenka-ta-troh-top-menedjeriv-scho-stalosya.html

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Кабінет міністрів припинив повноваження голови та трьох членів наглядової ради «Укрзалізниці».

Уряд вирішив не продовжувати контракти з головою наглядової ради «Укрзалізниці» Шевки Аджунером та членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє і Олегом Журавльовим. Їхні повноваження припинені 21 вересня. Повідомлення про зміни у складі наглядової ради «Укрзалізниці» опубліковане на сайті компанії.

Повідомляється, що Кабмін прийняв таке рішення на підставі свого розпорядження в червні 2021 року, згідно з яким повноваження Аджунера, Лещенка, Матьє та Журавльова продовжили на термін не більше трьох місяців з дня набрання чинності розпорядження.

Зазначається, що Аджунер виконував обов’язки голови наглядової ради з червня 2018 року. Лещенко був членом наглядової ради з грудня 2019 року, Матьє — з червня 2018 року, а Журавльов — з грудня 2019 року. Поки що уряд нікого не призначив на їхню заміну.

Нагадаємо, в серпні наглядова рада «Укрзалізниці» рекомендувала колишнього менеджера з інвестицій у холдингу SCM Ріната Ахметова Олександра Камишіна на посаду виконувача обов’язків компанії.