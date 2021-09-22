Укрзализныця потеряла Лещенко и трех топ-менеджеров. Фото: fakty.com.ua

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Кабинет министров прекратил полномочия председателя и трех членов наблюдательного совета «Укрзализныци».

Правительство решило не продлевать контракты с председателем наблюдательного совета «Укрзализныци» Шевки Аджунером и членами Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Их полномочия прекращены 21 сентября. Сообщение об изменениях в составе наблюдательного совета «Укрзализныци» опубликовано на сайте компании.

Сообщается, что Кабмин принял такое решение на основании своего распоряжения в июне 2021 года, согласно которому полномочия Аджунера, Лещенко, Матье и Журавлева продлили на срок не более трех месяцев со дня вступления в силу распоряжения.

Отмечается, что Аджунер исполнял обязанности председателя наблюдательного совета с июня 2018 года. Лещенко был членом наблюдательного совета с декабря 2019 года, Матье — с июня 2018 года, а Журавлев — с декабря 2019 года. Пока правительство никого не назначило для их замены.

Напомним, в августе наблюдательный совет «Укрзализныци» рекомендовал бывшего менеджера по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова Александра Камышина на должность исполняющего обязанности компании.