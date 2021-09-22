Венецианская комиссия рассмотрит законопроект об олигархах в декабре, фото: УНН

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Венецианская комиссия свое заключение по законопроекту № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» подготовит и примет на пленарном заседании 15−16 декабря 2021 года.

Об этом говорится в ответе главы Венецианской комиссии Джанни Букиккио главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову. Соответствующий документ в своем Telegram-канале опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.

Стоит добавить, что ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требовала отправить законопроект № 5599 в Венецианскую комиссию.

Денисова утверждала, что проведенный ее специалистами анализ законопроекта вызывает беспокойство и может свидетельствовать, что его нормы не соответствуют Конституции, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина.

Впоследствии заявления о направлении законопроекта № 5599 в Венецианскую комиссии подписали четыре парламентские фракции — «Оппозиционный блок — За жизнь», «Батькивщина», «Голос» и «Европейская солидарность».

10 сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что направил этот законопроект в Венецианскую комиссию.

В то же время он тогда отметил, что Верховная Рада может начать рассмотрение этого законопроекта, не дожидаясь ответа Венецианской комиссии

Если мы отправляем тот или иной законопроект в Венецианскую комиссию, нет обязательств Верховной Рады ожидать … заключения Венецианской комиссии, — заявил тогда Разумков.

За основу законопроект № 5599 Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 1 июля голосами 275 народных избранников.

На согласительном совете Верховной Рады 20 сентября продавили инициативу заместителя председателя фракции «Слуга народа» Александра Корниенко включить законопроект № 5599 в повестку дня пленарной недели Верховной Рады.

По мнению главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, Верховная Рада может рассмотреть во втором чтении законопроект о деолигархизации 22 или 23 сентября.