Венеційська комісія розгляне законопроект про олігархів у грудні, фото: УНН

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Венеційська комісія свій висновок щодо законопроекту № 5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» підготує і прийме на пленарному засіданні 15−16 грудня 2021 року.

Про це йдеться у відповіді голови Венеційської комісії Джанні Букіккіо голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову. Відповідний документ у своєму Telegram-каналі опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.

Варто додати, що раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагала відправити законопроект № 5599 до Венеціанської комісії.

Денісова стверджувала, що проведений її фахівцями аналіз законопроекту викликає занепокоєння і може свідчити, що його норми не відповідають Конституції, а їх реалізація призведе до порушень прав і свобод людини та громадянина.

Згодом заяви про направлення законопроекту № 5599 до Венеційської комісії підписали чотири парламентські фракції — «Опозиційний блок — За життя», «Голос», «Батьківщина» та «Європейська солідарність».

10 вересня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що направив цей законопроект у Венеційську комісію.

Водночас він тоді зазначив, що Верховна Рада може розпочати розгляд цього законопроекту, не очікуючи відповіді Венеційської комісії

«Якщо ми відправляємо той чи інший законопроект до Венеційської комісії, немає зобов’язань Верховної Ради очікувати … висновку Венеціанської комісії», — заявив тоді Разумков.

За основу законопроект № 5599 Верховна Рада ухвалила на позачерговому засіданні 1 липня голосами 275 народних обранців.

На погоджувальній раді Верховної Ради 20 вересня протиснули ініціативу заступника голови фракції «Слуга народу» Олександра Корнієнка включити законопроект № 5599 до порядку денного пленарного тижня Верховної Ради.

На думку голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, Верховна Рада може розглянути в другому читанні законопроект про деолігархізацію 22 або 23 вересня.