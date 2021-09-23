Лещенко хотят вернуть в «Укрзализныцю». Фото: УП

https://racurs.ua/n160624-leschenko-hotyat-vernut-v-ukrzaliznycu-dokument.html

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Сергей Лещенко, бывший член наблюдательного совета «Укрзализныци», может вновь вернуться на должность.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков собирается рекомендовать правительству вернуть Лещенко в наблюдательный совет. Соответствующий проект решения опубликовал в Facebook экс-нардеп Борислав Береза.

В документе говорится, что Мининфраструктуры предоставило кандидатуры от государства в состав наблюдательного совета АО «Укрзализныця»: Давида Ламджарию и Сергея Лещенко.

Пока неизвестно, подписал ли министр инфраструктуры Александр Кубраков этот проект решения.

Напомним, Кабинет министров прекратил полномочия председателя и трех членов наблюдательного совета «Укрзализныци». Правительство решило не продлевать контракты с председателем наблюдательного совета «Укрзализныци» Шевки Аджунером и членами Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Их полномочия прекращены 21 сентября.