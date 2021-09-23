Погода в Украине. Фото: pixabay.com

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Ракурс

Погода в Украине 24 сентября, в пятницу, будет дождливой и холодной. Во всех областях синоптики прогнозируют осадки, в дополнение к которым присоединится ветер.

На территории страны будет бушевать сильный северо-западный ветер. За дожди будет отвечать атмосферный фронт северного циклона. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве ожидается дождливая. Температура воздуха ночью будет 4−7°, днем ​​поднимется до 12−13°.

Погода во Львове также будет с осадками. Столбики термометров ночью покажут 8−10°, днем ​​поднимутся до 11−14°.

Погода в Харькове также ожидается с дождем. Ночью температура опустится до 4−6°, днем ​​- 10−12°.

Погода в Одессе будет с небольшими осадками, ожидается переменная облачность. Ночью прогнозируется 8−12°, днем ​​- 15−18°.

Геомагнитная обстановка в Украине 24 сентября будут относительно спокойной, возможны небольшие возмущения.

Источник: Gismeteo