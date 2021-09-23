Джошуа и Александр Усик, скриншот видео

https://racurs.ua/n160622-usik-i-djoshua-proveli-duel-vzglyadov-nakanune-poedinka-video.html

Ракурс

Александр Усик, известный украинский боксер, и чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа накануне предстоящего боя провели пресс-конференцию, а также первую «битву поединков».

В общем оба боксера корректно вели себя относительно друг друга.

Усик приехал на пресс-конференцию в экстравагантном красном костюме.

Сам поединок, на котором Усик как обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе сойдется на ринге с Джошуа, чемпионом WBA, WBO и IBF, состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Великобритания).

Напомним, Усик в середине сентября снял видео, в котором расхвалил Джошуа, заявив, что его будущий соперник является «суперзвездой». Это видео было опубликовано на странице в Твиттере промоутерской компании Matchroom Boxing.