Усик и Джошуа провели «дуэль взглядов» накануне поединка (ВИДЕО)https://racurs.ua/n160622-usik-i-djoshua-proveli-duel-vzglyadov-nakanune-poedinka-video.htmlРакурс
Александр Усик, известный украинский боксер, и чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа накануне предстоящего боя провели пресс-конференцию, а также первую «битву поединков».
В общем оба боксера корректно вели себя относительно друг друга.
Усик приехал на пресс-конференцию в экстравагантном красном костюме.
Сам поединок, на котором Усик как обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе сойдется на ринге с Джошуа, чемпионом WBA, WBO и IBF, состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Великобритания).
Напомним, Усик в середине сентября снял видео, в котором расхвалил Джошуа, заявив, что его будущий соперник является «суперзвездой». Это видео было опубликовано на странице в Твиттере промоутерской компании Matchroom Boxing.