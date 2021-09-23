Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Джошуа и Александр Усик, скриншот видео

Усик и Джошуа провели «дуэль взглядов» накануне поединка (ВИДЕО)

23 сен 2021, 18:39
999

Александр Усик, известный украинский боксер, и чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа накануне предстоящего боя провели пресс-конференцию, а также первую «битву поединков».

В общем оба боксера корректно вели себя относительно друг друга.

Усик приехал на пресс-конференцию в экстравагантном красном костюме.

Сам поединок, на котором Усик как обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе сойдется на ринге с Джошуа, чемпионом WBA, WBO и IBF, состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Великобритания).


Напомним, Усик в середине сентября снял видео, в котором расхвалил Джошуа, заявив, что его будущий соперник является «суперзвездой». Это видео было опубликовано на странице в Твиттере промоутерской компании Matchroom Boxing.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров